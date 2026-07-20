Il dirigente di New Saber non ha rivelato per errore Warhammer 40,000: Space Marine III e le finestre di uscita di John Wick, dice lo studio

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La scorsa settimana, i fan di Star Wars: Knights of the Old Republic hanno trovato un barlume di speranza per il loro attesissimo remake, quando il nuovo chief chief business officer di Saber, Steve Allison, ha annunciato che il gioco potrebbe uscire nel 2028, se tutto andasse secondo i piani. Nella stessa risposta a un fan, Allison ha anche commentato che Warhammer 40,000: Space Marine III e il gioco di John Wick erano apparentemente previsti per l'uscita nel 2028.

Tuttavia, Saber Interactive ha poi chiarito che non dovremmo prendere troppo sul serio i commenti di Allison. Parlando con IGN in risposta ai commenti di Allison, Saber ha detto: "Steve stava rispondendo a un giocatore che chiedeva principalmente dei piani per microtransazioni nei titoli futuri, e parlava in modo ampio, non ufficiale, della futura serie di giochi Saber, che lo entusiasma moltissimo. Non abbiamo annunciato date di uscita né feneste di lancio confermate per i titoli in arrivo di Saber. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni su tutti i nostri giochi, come Turok: Origins e Hellraiser: Revival, che usciranno l'8 ottobre!"

Questo significa che per ora non dovremmo prendere come verità la parola di Allison sulle finestre di uscita, ma allo stesso tempo non ci sorprenderebbe vedere né il nuovo Space Marine né John Wick nel calendario delle uscite del 2028. Warhammer 40.000: Space Marine II avrà già quattro anni, il che significa che un sequel sarebbe gradito da molti fan, e considerando che il gioco di John Wick è stato appena svelato quest'anno, una finestra di uscita nel 2028 ci dà tutto il tempo per trailer veri e propri e un po' di gameplay, dando anche a Saber un buon tempo con il gioco. Per ora, però, Saber vuole che ci concentriamo su ciò che sta per uscire, ovvero i nuovi giochi Turok e Hellraiser.