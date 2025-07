Il dirigente di Xbox dice al personale licenziato di utilizzare ChatGPT e ne consegue un contraccolpo

HQ

Questa settimana, Microsoft ha sganciato una bomba: più di 9.000 dipendenti sono stati licenziati. La divisione Xbox è stata colpita in modo particolarmente duro, con ben un quinto del team che se ne è andato. Una tragedia per il personale e per l'industria nel suo complesso. In mezzo a tutto questo, Matt Turnbull, capo di Xbox Game Studios, ha suggerito alle persone colpite di rivolgersi a strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT o Copilot per supporto e comfort.

La sua intenzione era quella di aiutare ad alleviare sia il tributo emotivo che le sfide pratiche della perdita del lavoro. In un post su LinkedIn (ora cancellato), ha condiviso esempi di suggerimenti per strutturare le ricerche di lavoro, scrivere curriculum nitidi e persino ricevere supporto emotivo, e ha spiegato:

So che questi tipi di strumenti generano forti sentimenti nelle persone, ma sarei negligente se non cercassi di offrire i migliori consigli possibili date le circostanze. Ho sperimentato modi per utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale LLM (come ChatGPT o Copilot) per ridurre il carico emotivo e cognitivo che deriva dalla perdita del lavoro.

Senza tatto? Sì, e la maggior parte delle persone sembrava essere d'accordo. Il post ha scatenato un'ondata di reazioni, soprattutto tra i creativi dell'industria dei giochi, che lo hanno visto come freddo e disumanizzante.

Tecnicamente, non c'è nulla di sbagliato nell'usare l'intelligenza artificiale per supportare la ricerca di un lavoro. Ma raccomandarlo subito dopo una massiccia ondata di licenziamenti, molti dei quali si sospetta siano legati all'intelligenza artificiale che sostituisce il lavoro umano, sembra un po' come distribuire un giubbotto di salvataggio a qualcuno che è già annegato.

Il post completo può essere letto qui sotto.