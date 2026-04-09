Il diritto di riparazione è stato conquistato

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Per otto anni, uno dei casi più critici per i diritti dei consumatori negli Stati Uniti è stato combattuto tra John Deere da una parte e agricoltori dall'altra. E i contadini hanno vinto.

In breve, somiglia alla battaglia che gli utenti iPhone hanno avuto riguardo alle riparazioni degli schermi, dato che John Deer ha sostenuto che le loro macchine sono loro proprietà intellettuale, che e le officine indipendenti rappresentano un rischio per la sicurezza e la protezione, e che le riparazioni e la diagnosi delle macchine rotte tramite semplici soluzioni software possono essere effettuate solo da concessionarie autorizzate personali e ufficiali John Deere. Allo stesso tempo, la Federal Trade Commission ha citato in giudizio John Deere per pratiche illegali anticoncorrenziali riguardanti le riparazioni. Questo è stato uno dei casi più grandi e significativi tra grandi aziende e utenti quotidiani.

John Deere ha perso nei tribunali federali, con i tribunali che hanno notato un enorme sovrapprezzo sulle riparazioni e un monopolio de facto. Gli agricoltori hanno ricevuto un risarcimento di 99 milioni di dollari, ma cosa più importante, John Deere, uno dei maggiori fornitori di macchine agricole sul mercato, è costretto a fornire software diagnostici e di riparazione per 10 anni e non è più autorizzato a bloccare officine indipendenti dall'accesso obbligatorio a sistemi e software. Poiché i punti di servizio ufficiali sono facilmente a centinaia di miglia di distanza e il tempo di attesa per il supporto in loco comporta perdita di raccolti, questa è una grande vittoria a lungo termine per gli agricoltori americani.