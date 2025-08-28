Il discorso di Martin Luther King "I Have a Dream" segna il 68º anniversario

HQ

Ho un sogno che i miei quattro bambini piccoli un giorno vivranno in una nazione in cui non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per il contenuto del loro carattere.

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Oggi ricorrono più di sei decenni da quando Martin Luther King Jr. si è fermato al Lincoln Memorial e ha pronunciato il suo discorso "I Have a Dream", un momento decisivo nella lotta per i diritti civili.

68 anni fa, Martin Luther King Jr. si trovava al Lincoln Memorial e condivideva una visione di giustizia, uguaglianza e fratellanza che risuona ancora oggi. Le sue parole sfidarono una società divisa per razza, invitando alla resistenza pacifica, al coraggio morale e alla speranza incrollabile.

Le comunità continuano a trarre ispirazione dal suo messaggio, lottando per un mondo in cui ogni individuo sia giudicato per carattere, non per colore. "I Have a Dream" segna il suo 68º anniversario, e quale modo migliore per ricordarlo se non riguardando il discorso qui sotto.