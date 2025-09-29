Il display della convention sembra confermare le versioni Switch 2 per cinque titoli Lego
Un'esibizione al Pop Con di Zurigo suggerisce che TT Games mostrerà presto a Switch 2 molto amore.
L'anno prossimo, TT Games lancerà il suo atteso Lego Batman: Legacy of the Dark Knight su una moltitudine di piattaforme, tra cui Nintendo Switch 2. A quanto pare, quando il gioco arriverà, lo sviluppatore avrà avuto molta esperienza nel far girare i suoi giochi sulla piattaforma ibrida successiva, almeno se si deve credere ad alcuni nuovi banner visualizzati a Zurich Pop Con.
Secondo X user Rebateman, una visualizzazione per Nintendo Switch 2 mostra cinque titoli Lego che non hanno ancora versioni dedicate sulla piattaforma. I titoli sono i seguenti:
- Lego City sotto copertura
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
- Lego Jurassic Park
- Collezione Lego Harry Potter
- Supercriminali Lego DC
Il post suggerisce anche che anche questi potrebbero essere solo la punta dell'iceberg, dato che si concludono con "e forse di più mi sono perso".
Per quanto riguarda ciò che dovremmo aspettarci dalle versioni Switch 2 dei giochi, prestazioni più fluide e una grafica migliore sembrano essere i soliti miglioramenti rispetto alle edizioni originali Switch, ma poiché TT Games non ha ancora confermato nulla di tutto ciò, dovremmo rimanere sintonizzati prima di speculare ulteriormente.