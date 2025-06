Il dissidente iraniano esorta i cittadini a smantellare il regime

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . A seguito dell'annunciato cessate il fuoco tra Iran e Israele dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'esponente dell'opposizione in esilio Maryam Rajavi ha esortato il popolo iraniano ad agire contro la leadership suprema del paese.



Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.



"La proposta di un cessate il fuoco e la fine della guerra è un passo avanti per la terza opzione: né guerra né appeasement", ha detto Rajavi in una dichiarazione. "Lasciamo che il popolo iraniano stesso, nella battaglia del destino, abbatta Khamenei e la dittatura".



Potresti essere interessato: Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran.



Maryam Rajavi, esponente dell'opposizione in esilio, ha descritto la tregua come un'opportunità per perseguire il cambiamento senza interferenze straniere. Mentre il suo movimento è stato a lungo criticato per le sue tattiche e la sua influenza, rimane una delle poche voci organizzate che si oppongono all'attuale regime.