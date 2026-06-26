Il divario tra la prima e la seconda stagione di X-Men del '97 non si ripeterà

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I fan hanno dovuto aspettare a lungo per la seconda stagione di X-Men '97, che debutterà su Disney+ già la prossima settimana. Sono passati più di due anni dal debutto della prima stagione e, anche se il motivo non è stato specificato esplicitamente, è probabile che questa attesa sia attribuita al fatto che non è stata messa in pratica una solida pipeline produttiva prima del debutto, dato che Marvel aveva prima bisogno di valutare l'interesse per la serie e se ci fosse il desiderio di avere più stagioni, e forse anche il licenziamento dell'ex showrunner Beau DeMayo, per accuse di cattiva condotta sessuale.

Quando è arrivata la prima stagione, che si è rivelata molto amata dai fan, questa pipeline è stata attivata, e ora non dovremo aspettare così tanto tempo tra una stagione e l'altra, almeno secondo il produttore Larry Houston.

Parlando a The Direct, Houston ha osservato: "Per fortuna, i problemi di produzione non si ripresenteranno. C'è stato un enorme intervallo di tempo tra la prima e la seconda stagione. Hanno imparato la lezione, quindi con le stagioni tre e quattro, non succederà più... È stato un caso isolato."

Non sappiamo quando arriverà la terza stagione, ma un terzo giro di episodi è stato approvato insieme alla seconda stagione, quindi una ragionevole ipotesi sarebbe nel 2027, un'impresa che si allineerebbe con l'ex tease, capo dello streaming di Marvel Studios, Brad Winderbaum.

Per quanto riguarda la seconda stagione, che inizierà tra pochi giorni, puoi leggere la nostra recensione dedicata qui e anche seguire il calendario completo delle uscite degli episodi.