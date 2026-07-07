Il divieto dei social media in Australia sta rovinando i controlli dell'età, secondo un nuovo studio

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Le piattaforme online australiane stanno apparentemente fallendo già al primo passo nel controllo dell'età degli utenti sui social media. Il primo divieto al mondo sui social media per i minori di 16 anni è stato in gran parte ritenuto inefficace da un nuovo studio che ha esaminato l'attuazione del divieto da parte del governo.

Da dicembre dello scorso anno, le nuove leggi australiane hanno significato che piattaforme come Instagram, Snapchat e YouTube non avrebbero permesso agli utenti di avere account se avevano meno di 16 anni. Tuttavia, secondo Reuters, studi hanno rilevato che molti utenti sotto i 16 anni sono ancora in grado di accedere alle piattaforme menzionate. L'Australia ha raddoppiato la multa per i giganti tecnologici che non rispettano le nuove leggi, ma un team di tester software ha rilevato che le piattaforme non hanno chiesto la verifica dell'età sugli account aperti, nonostante li dichiarassero avere 16 anni.

Il difetto non riguarda il processo di verifica delle foto, ma la fase iniziale, che stima l'età degli utenti in base alla loro attività online generale. Anche se questo identifica un utente più giovane, non lo rileva per ulteriori controlli. La piattaforma di streaming Kick è stata un'eccezione in questo caso, ma per il resto sembra che per molte altre piattaforme social sia il business as usual, nonostante il divieto.