Il divieto dei social media in Nepal si ritorce contro dopo che il primo ministro è stato scelto tramite Discord

HQ

Il divieto dei social media in Nepal e le proteste che ne sono seguite hanno fatto notizia negli ultimi giorni. Ora, arriva la notizia che il tentativo del Nepal di mettere a tacere le voci online ha invece spinto i giovani manifestanti ad adottare Discord, una piattaforma nata dai videogiochi, come cuore del dibattito nazionale. Dopo giorni di violenti disordini e il crollo del governo, migliaia di cittadini si sono riuniti virtualmente su Discord per discutere del futuro del paese, stringendosi infine dietro l'ex capo della giustizia Sushila Karki come primo ministro ad interim. Il mix di server, sondaggi e dibattiti caotici dell'app è diventato un parlamento improvvisato, in cui attivisti e studenti hanno plasmato lo slancio politico in tempo reale. Quello che è iniziato come uno strumento per i giocatori è ora diventato uno strumento per decidere il futuro di un paese. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!