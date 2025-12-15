Il divieto di media minorile in Australia porta a una causa legale

HQ

"Un'intrusione della libertà di parola" - così Reddit ha definito le nuove regole australiane entrate in vigore il 10 dicembre. In breve, se hai meno di 16 anni, non puoi usare i social media, dato che altri paesi come la Danimarca hanno avuto discussioni simili per un po' di tempo e si aspettano molto presto di approvare leggi quasi identiche.

Reddit, che ovviamente lo fa per motivi altruisti, ritiene la legge incostituzionale e ha intentato una causa secondo Reuters, poiché "invade il libero discorso politico" e presenta "seri problemi di privacy ed espressione politica". La causa non menziona il fatto che Reddit è molto popolare in Australia, ma allo stesso tempo Reddit afferma di non essere una piattaforma social media secondo la definizione della nuova legge. Questo potrebbe essere dovuto alle multe, che arrivano fino a 33 milioni di dollari.

Il governo australiano non sorprende di non essere d'accordo, che la causa riguarda la protezione del profitto privato e non il diritto dei bambini alla libera espressione, con il Ministro della Salute, Mark Butler, che ha paragonato le aziende di social media e tecnologia all'industria del tabacco che in passato si è anch'essa opposta a qualsiasi forma di controllo.