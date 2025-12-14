Il divieto di Roblox in Russia ha portato a qualcosa di piuttosto insolito: una protesta nella città siberiana di Tomsk

HQ

Come abbiamo scritto proprio l'altro giorno, Roblox è stato ora vietato in Russia, con le autorità che sostengono che la piattaforma contiene "contenuti inappropriati che possono influire negativamente sullo sviluppo spirituale e morale dei bambini." E sebbene divieti di questo tipo siano diventati quasi una routine nel paese, ciò che è seguito è stato qualcosa di piuttosto insolito.

Secondo Reuters, un piccolo gruppo di persone si è radunato durante il fine settimana nella città siberiana di Tomsk per protestare contro la decisione. Le proteste pubbliche non sono esattamente una presenza quotidiana in Russia, e ancora meno tendono a verificarsi durante i videogiochi, il che fa risaltare l'intera storia.

Le foto della scena mostrano circa 25 persone in piedi nella neve con cartelli scritti a mano con scritti come "Mani lontane da Roblox" e "Roblox è vittima della Cortina di Ferro digitale." Non è una folla enorme, ma abbastanza da farsi notare.

Il divieto stesso è stato introdotto all'inizio di questo mese dall'ente di controllo delle comunicazioni russo Roskomnadzor, che sostiene che Roblox sia pieno di "contenuti inappropriati" che potrebbero avere effetti negativi sui bambini. La Russia non è sola a questa valutazione, dato che paesi come Iraq e Turchia hanno già bloccato la piattaforma per motivi simili.

Detto ciò, i critici ritengono che la decisione abbia più a che fare con un controllo più stretto su internet. La Russia già blocca o limita l'accesso a servizi come Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat e WhatsApp, e molti utenti semplicemente aggirano queste restrizioni usando VPN.

Roblox, con sede in California, ha già dichiarato di prendere la sicurezza sul serio e di offrire strumenti integrati per proteggere i giocatori più giovani. L'azienda non ha commentato specificamente la protesta. È dubbio che una manciata di persone che protestano nella neve cambierà qualcosa, ma dimostra che la frustrazione per la crescente lista di app bloccate in Russia sta iniziando a emergere, anche quando si tratta di una piattaforma come Roblox.