Il Divinity di Larian ci impedirà di fare save scumming rendendo il fallimento troppo interessante

Nel caso non lo sapessi, il salvataggio è un atto in un gioco in cui un giocatore torna a un salvataggio precedente per evitare errori o fallimenti. Baldur's Gate III ha visto molte persone fare i salvataggi scumping, mentre facevano le loro partite perfette e rifacevano i tiri salvataggi per mantenere tutti vivi e felici.

Lo sceneggiatore principale di Baldur's Gate III vuole che il prossimo gioco di Larian eviti questo aspetto rendendo il gioco interessante, indipendentemente dal fatto che tu abbia successo o fallisca nel percorso che hai previsto. In un AMA su Reddit catturato da PC Gamer, Adam Smith ha rivelato che ci saranno almeno un paio di scenari in cui il fallimento è più interessante del successo.

"La nostra ambizione è certamente rendere il fallimento più interessante," spiegò Smith. "Ci sono già un paio di situazioni nel gioco in cui penso che il risultato più emozionante—e esteso—derivi dal 'fallimento', ma sarai tu a giudicare quanto bene facciamo."

Ci saranno ancora giocatori che preferirebbero non subire una sconfitta nel loro gioco, ma per chi ama l'idea di andare avanti durante la prima partita, questo dovrebbe essere un ottimo modo per mantenere interessanti tutti i percorsi davanti a te.