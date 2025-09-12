Il dizionario cita in giudizio Perplexity AI per aver utilizzato in modo errato la definizione di "copyright"

HQ

In uno degli eventi più bizzarri dell'anno, Encyclopedia Britannica e Merriam-Webster, il gigante dell'editoria dietro il dizionario e uno dei più antichi editori ininterrottamente operativi, ha deciso che è tempo di affrontare l'intelligenza artificiale.

Secondo Reuters, l'editore ha avviato una causa contro Perplexity AI sulla base del fatto che la tecnologia ha violato la definizione di "copyright" che utilizza nei propri dizionari e perché il modo in cui l'intelligenza artificiale utilizza il termine è in realtà utilizzato in modo improprio. Sì, una situazione piuttosto carica.

La causa sostiene che Perplexity "ha copiato illegalmente il loro materiale e diminuito le loro entrate reindirizzando il loro traffico web verso i suoi riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale", cosa su cui Perplexity deve ancora commentare.

La richiesta sta cercando di ottenere danni monetari non specificati e un ordine permanente che impedirà a Perplexity di utilizzare in modo improprio qualsiasi contenuto di Encyclopedia Britannica e Merriam-Webster anche in futuro.

Annuncio pubblicitario:

Questo è solo l'ultimo sviluppo delle aziende di intelligenza artificiale che sono sotto accusa per il modo in cui raccolgono e utilizzano i contenuti, sia sotto forma di sistemi di formazione illegalmente che di utilizzo di contenuti senza il permesso del proprietario.