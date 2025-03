Il dizionario di Oxford ora ha una parola per una sensazione di travolgente dolcezza

HQ

Hai presente quando vedi un gruppo di cuccioli, o un gattino che fa qualcosa di stupido, e provi un travolgente senso di carineria? C'è una parola per questo ora, ed è gigil.

Gigil potrebbe avere ancora una linea rossa ondulata sotto di essa quando la scrivo in questo articolo, ma secondo la BBC e l'Oxford English Dictionary, è una parola, ma non esiste all'interno della lingua inglese.

Tratto dalla lingua tagalog delle Filippine, il gigil è descritto come "una sensazione così intensa che ci dà l'irresistibile bisogno di stringere forte le mani, stringere i denti e pizzicare o stringere chiunque o qualunque cosa troviamo così adorabile".

Anche l'alamak, che è una parola usata a Singapore e in Malesia per esprimere sorpresa o indignazione, è stato aggiunto al dizionario. Forse inizieremo a vedere più parole adottate da altre culture nella nostra lingua, proprio come altre nazioni a volte usano un po' di espressioni inglesi qua e là.

