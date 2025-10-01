Il DLC 2005 Endurance Racing arriverà su Automobilista 2

HQ

Lo sviluppatore brasiliano Reiza Studios e il loro fantastico simulatore di corse Automobilista 2 continua a migliorare e migliorare con il tempo e oltre all'imminente pacchetto Lamborghini (parte 2) di cui abbiamo parlato lunedì, stanno anche rilasciando alcune auto e piste GTE del 2005, che ovviamente li faranno andare testa a testa con l'imminente Project Motor Racing quando si tratta di corse GT della metà degli anni 2000.

Auto in arrivo:

Auto GT • BMW M3 GTR

• Porsche 911 996

• Dodge Viper GTS-R

• Aston Martin DBR9

• Maserati MC12

• Chevrolet Corvette C5-R

Vetture LMP

• Audi R8 (LMP)

• Courage C60 (2004/05-spec)

• Lola B05/40

Reiza studios: "Appena un mese dopo il rilascio della V1.6.7 e due mesi dopo il rilascio della V1.6.6, siamo di nuovo sull'orlo di un altro entusiasmante aggiornamento AMS2 poiché la V1.6.8 dovrebbe essere lanciata molto presto! Non si tratta infatti di uno, ma di due importanti aggiornamenti che verranno rilasciati nelle prossime settimane, insieme a tre pacchetti DLC che estenderanno il mondo AMS2 in una delle epoche più memorabili per gli sport motoristici endurance. In questo aggiornamento degli sviluppatori tratteremo ciò che è in arrivo con il nuovo aggiornamento, ma daremo anche un'occhiata a ciò che potresti aspettarti solo poche settimane dopo: stringi!

"Sul fronte del giocatore singolo, un'altra serie di sviluppi dell'IA mentre spingiamo per perfezionare l'esperienza per giocatore singolo in preparazione dell'arrivo della tanto attesa modalità Carriera nel 2026; diversi parametri che determinano il comportamento dell'IA da corsa, sia quando si gareggia per la posizione che sotto la bandiera blu, hanno ricevuto scalari specifici per la pista che consentono di perfezionare ulteriormente la loro abilità in base alle proprietà di ciascun layout della pista; ciò consente di scendere a meno compromessi durante la configurazione dell'IA per ogni auto. poiché possiamo anche personalizzare ulteriormente quelle variabili di gara AI per ogni tracciato, oltre a ciò che sarebbe già in grado di calcolare al volo in base alla larghezza attuale del tracciato, al raggio di curva, ecc.

"Sul fronte della fisica, gli pneumatici vintage per tutte le stagioni sono l'ultimo lotto a ricevere perfezionamenti successivi alla v1.6. Abbiamo anche rivisto gli effetti termodinamici in tutti gli pneumatici slick, regolando gli effetti degli pneumatici freddi sui vari coefficienti di attrito: questo dovrebbe risolvere alcune imprecisioni degli pneumatici slick prima che raggiungano completamente la temperatura. Un altro notevole cambiamento fisico è una revisione delle moderne trasmissioni GT (GTE, GT3 e GT Open) che dovrebbe migliorare la risposta differenziale in entrata e in uscita di curva. Le classi GT hanno anche ricevuto ulteriori revisioni del telaio per correggere i problemi riscontrati con il momento d'inerzia polare del telaio e le masse non sospese di vari modelli. Ancora più sostanziale degli aggiornamenti della fisica è la revisione di entrambi i profili Default e Default + Force Feedback, migliorando notevolmente la qualità dei dettagli forniti da entrambe le opzioni, specialmente in frenata e a metà curva.