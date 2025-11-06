Il DLC Endure & Defy di Company of Heroes 3 verrà lanciato alla fine di questo mese

HQ

Relic Entertainment ha rivelato il prossimo DLC per Company of Heroes 3. Il lancio è previsto tra poche settimane, il 27 novembre, questo DLC è considerato come Endure & Defy ed è un pacchetto che porterà quattro nuovi gruppi di battaglia per i giocatori su PC da padroneggiare.

Lanciato al prezzo di $ 24,99 il Steam, il DLC offre un nuovo gruppo di battaglia per ogni fazione, progettato per il multiplayer e le modalità cooperativa/Schermaglia contro IA. I quattro gruppi di battaglia porteranno un nuovo stile di gioco a ogni fazione e aggiungeranno nuove unità, i preferiti del franchise e abilità aggiuntive che introdurranno meccaniche di gioco extra.

Per quanto riguarda i quattro gruppi di battaglia, i US Forces avranno accesso ai Italian Partisans, che usano tattiche astute e di guerriglia per devastare le linee nemiche. Il Wehrmacht d'altra parte otterrà il Last Stand, che è un gruppo che utilizza difese improvvisate e idee straordinarie per influenzare il campo di battaglia. Il British Forces otterrà il Polish Cavalry che porta truppe brizzolate progettate per distruggere il nemico con armi pesanti. Infine, i Deutsches Afrikakorps ricevono il Kriegsmarine, un gruppo di battaglia che ruota attorno alla potenza della Marina tedesca per fortificare le posizioni e stabilire catene di rifornimento.

Potete vedere ognuno di questi gruppi tattici in azione nel trailer qui sotto, e per ulteriori informazioni su Endure & Defy, Relic promette di condividere ulteriori informazioni nelle prossime due settimane.