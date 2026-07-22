Il DLC On the Trail di Cairn è stato posticipato a tempo indeterminato perché "ci serve un po' più di tempo"

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Se vi aspettavate di entrare nel DLC On the Trail di Cairn al lancio il 13 agosto, abbiamo una piccola brutta notizia da condividere. L'aggiunta post-lancio è stata rimandata perché lo sviluppatore The Game Bakers ha bisogno di "un po' più di tempo" a causa della struttura diversa di questo DLC rispetto al gioco base.

In una dichiarazione sui social media, The Game Bakers spiegano: "Stiamo aggiungendo funzionalità al DLC gratuito On the Trail di Cairn. I nuovi punti di arrampicata sono pieni di sfide e sorprese, ma essendo montagne molto più piccole di Kami, abbiamo modificato la formula per mantenere la tensione in ogni salita."

Tutto questo significa che "On the Trail non sarà letto per il 13 agosto." Ma la buona notizia è che "sta ancora arrivando presto e condivideremo la data di uscita appena la avremo."

Guarderai On the Trail quando debutterà alla fine?