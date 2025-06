Il DLC Overture di Lies of P è disponibile adesso

HQ

Sapevamo che il DLC Overture di Lies of P sarebbe arrivato quest'estate, ma non ci aspettavamo che arrivasse proprio insieme a un nuovissimo trailer che mostrasse un po' di gameplay in più dall'espansione invernale.

Al Summer Game Fest, abbiamo avuto modo di vedere Lies of P, Overture sul palco principale, e pochi istanti dopo, una dissolvenza in nero ha rivelato che la data di uscita è oggi, il 6 giugno. Quindi, se hai voglia di un po' più di azione Soulslike, puoi prendere il DLC in questo momento.

Il DLC Overture di Lies of P offre più opzioni di difficoltà per i giocatori, nuove armi, nemici e una storia che ci porta nella città del passato di Krat. Dai un'occhiata al trailer del Summer Game Fest qui sotto: