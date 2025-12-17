Il documentario "Dal paradiso all'inferno" racconta la stagione MotoGP di Jorge Martín, lui "era sicuro che sarebbe morto"

HQ

Jorge Martín è diventato campione MotoGP lo scorso anno, ma il 2025 è stato terribile, a seguito di una serie di incidenti gravi, ferite che sono quasi fatali e disaccordi con la sua nuova squadra, Aprilia.

Per fortuna ha concluso con una nota speranzosa: Martín ha saltato più della metà delle gare di quest'anno, ma è stato disponibile nell'ultima gara: non ha concluso per precauzione, ma è riuscito a concludere la stagione in moto ed è stato accolto da un caloroso applauso dalla sua squadra quando si è ritirato, avendo risolto i loro problemi (Martín ha detto che avrebbe lasciato la squadra dopo solo un anno e Aprilia ha minacciato di farlo causa, ma alla fine hanno risolto).

Ora, un documentario di 30 minuti pubblicato sul sito MotoGP, intitolato "Dal paradiso all'inferno", racconta la difficile stagione di Martín, in cui la sua fidanzata, María Monfot, racconta che Martín le disse che "era sicura che sarebbe morto" dopo il suo incidente al GP del Qatar il 14 aprile, dove soffrì di pneumotorace e ne ruppe undici volte.

Nel documentario, ha anche rivelato che Honda voleva fare un'offerta, ma Massimo Rivola, CEO di Aprilia, ha detto che "mi dispiace, ma non ti lasceremo andare".

Puoi guardare il documentario "Dal paradiso all'inferno" qui.