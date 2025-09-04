Il documentario di John Candy promette risate e lacrime

Durante gli anni '80 e i primi anni '90, pochi comici potevano eguagliare John Candy. Una personalità fuori dal comune che ci ha lasciato troppo presto, la sua storia è ora celebrata nel nuovo emozionante documentario I Like Me. Diretto da Colin Hanks e prodotto da Ryan Reynolds, il film promette risate e crepacuore mentre esplora la vita dell'amato comico canadese.

Il trailer presenta commoventi omaggi di diversi grandi di Hollywood, tra cui Steve Martin, Dan Aykroyd, Catherine O'Hara, Tom Hanks e Mel Brooks. Il pubblico può anche assistere a rari video amatoriali e filmati d'archivio, che offrono uno sguardo più intimo sugli alti e bassi di Candy. Il documentario sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 4 settembre e arriverà su Prime Video il 10 ottobre.

Quali sono i tuoi ricordi preferiti di John Candy?