Il documentario di John Wick Wick is Pain ci racconta come il franchise non sia quasi mai accaduto

Lionsgate rilascerà un nuovo film di John Wick il 9 maggio. No, non è l'attesissimo quinto capitolo della serie d'azione, ma sembra un orologio interessante per tutti i fan dei film di Keanu Reeves.

Il documentario ruota attorno a come John Wick sia passato da un film d'azione più piccolo a un franchise globale, raccontando la storia di come il film originale non sia quasi mai nato. Chad Stahelski, David Leitch, Keanu Reeves e altri appariranno nel documentario, che debutterà in digitale il 9 maggio.

Con sguardi dietro le quinte di alcune delle acrobazie dei film, oltre a filmati inediti della loro creazione, il documentario sembra un buon riempitivo per mantenere i fan sazi mentre aspettano l'uscita di Ballerina e John Wick 5, si spera, non molto tempo dopo.