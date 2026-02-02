Il documentario su Melania raggiunge una valutazione quasi perfetta del pubblico su Rotten Tomatoes, nonostante una performance critica misera

È stato un debutto piuttosto difficile per il documentario su Melania Trump, dato che il progetto è arrivato nelle sale e non ha ancora avuto alcun tipo di scalpo. Ha venduto solo pochi milioni di dollari e questo si aggiunge a una performance critica che è deludente, con l'attuale Rotten Tomatoes Tomatometer che si attesta a un impressionante 10%. Tutto questo sembra indicare che il film non ha mai conquistato i fan, eppure ha un rating quasi perfetto per il pubblicoPopcornmeter con centinaia e centinaia di punteggi ottimi...

Come ha notato l'utente X Miles Johnson, Melania è valutata al 99% nel Popcornmeter, rendendola uno dei progetti "Verified Hot" della piattaforma. Tuttavia, sotto la superficie c'è chiaramente qualcosa di sinistro, dato che quasi tutti gli utenti "verificati" che hanno valutato il film e gli hanno dato un punteggio perfetto di 5/5 sembrano essere account nuovi o bot, account che non hanno ancora valutato altri film o progetti sulla piattaforma.

Curiosamente, lo stesso sembra valere per IMDB, anche se su scala meno impatto. Sull'altro sito di valutazione, Melania ha una valutazione di 1,3/10 stelle, portata da un pubblico probabilmente più autentico che ha registrato migliaia e migliaia di valutazioni da 1 o 2 stelle. Tuttavia, nonostante pochi ascolti tra 3 e 9, si registra un grande picco con oltre 2.100 punteggi che danno al film un punteggio di 10/10. Strano, per usare un eufemismo.

Hai già visto Melania e, se sì, come valuti il progetto?