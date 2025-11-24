Il DOGE di Elon Musk non esiste più

HQ

Il Dipartimento per l'Efficienza Governativa di Elon Musk, noto come DOGE, è stato formalmente chiuso dopo che il contratto è stato terminato otto mesi in anticipo. L'unità, lanciata da Trump e Musk per colpire la spesa federale inutilizzata, operava già in modo ridotto dalla partenza del miliardario Tesla dalla Casa Bianca in aprile.

Musk lasciò l'amministrazione dopo uno scontro drammatico con il presidente, che culminò con l'accusa pubblica di Trump di apparire nei "file Epstein". Il DOGE, composto in parte da adolescenti con accesso a informazioni sensibili, inizialmente ha continuato a lavorare dietro le quinte ma ora è stato sciolto come organo centrale, secondo l'Ufficio per la Gestione del Personale.

Ufficio federale delle risorse umane

Il direttore dell'OPM, Scott Kupor, ha detto che il vecchio staff del DOGE è stato riassegnato in tutta l'amministrazione, con molte delle sue funzioni assorbite dall'ufficio federale delle risorse umane. Nonostante la chiusura anticipata, la Casa Bianca sostiene che Trump rimane impegnato a ridurre sprechi, frodi e abusi in tutto il governo.

Il gruppo aveva precedentemente affermato di aver tagliato decine di miliardi di spese federali, anche se gli esperti hanno messo in dubbio i dati a causa della mancanza di rendicontabilità pubblica. In particolare, l'ex membro DOGE e cofondatore di Airbnb Joe Gebbia ora guida gli sforzi per ridisegnare i siti web federali, inclusi portali per il reclutamento delle forze dell'ordine e iniziative di tariffazione delle droghe.

Il modello di DOGE ha ispirato iniziative simili all'estero. Nel Regno Unito, il leader riformista Nigel Farage ha promosso la sua versione dell'unità, affermando risparmi significativi nei consigli locali e la riparazione di oltre 100.000 buche.