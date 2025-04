Il doppiatore di Arthur Morgan dice che sta giocando a Oblivion Remastered

HQ

Ci sono molti doppiatori molto popolari e abili nell'industria dei giochi, ma non tutti sono giocatori. Uno che appartiene sicuramente al livello più alto e che è anche un giocatore riconosciuto è Roger Clark, meglio conosciuto per il suo ruolo di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2.

Ora fa sapere tramite i social media che è in procinto di scaricare The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered per rivivere l'acclamata avventura di Bethesda. Quando un utente gli ha chiesto su quale formato stesse giocando, ha risposto: "È Bethesda così gratuito con XBOX gamepass".

Un gioco non disponibile su Game Pass è il grande successo di Clark Red Dead Redemption 2, ma come abbiamo recentemente riportato, Microsoft ha dato il via ai suoi saldi primaverili che dureranno fino alla fine di aprile. Infatti, l'epopea western di Rockstar è disponibile per il download con uno sconto del 75% (£ 13,74 / € 14,99) per la versione normale e dell'80% di sconto (£ 17,99 / € 19,99) per Ultimate Edition.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è ora disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Come sottolinea Clark, è incluso con Game Pass.