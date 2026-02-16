Il doppiatore di Ellie ama la serie The Last of Us ma è stanco dei fan tossici

HQ

Proprio come quando è uscito The Last of Us: Part II, ci sono state emozioni accese quando è andata in onda la seconda stagione della serie TV. Questo era dovuto in parte a certi eventi, ma anche ad altri motivi (come le critiche all'attrice Bella Ramsey nel ruolo di Ellie). Ora, qualcuno che conosce le avventure di Ellie meglio di molti si è espresso sulla questione: Ashley Johnson.

Interpreta Ellie nei videogiochi e ora condivide le sue opinioni sull'argomento in un'intervista con The Direct. Sembra molto soddisfatta dell'adattamento della serie TV, ma non sempre è così soddisfatta dei fan:

"Sento che con The Last of Us, la gente ama davvero quella storia, me compreso, e sono fan molto, molto appassionati. E a volte quella passione è davvero bella, e a volte non è una sensazione fantastica."

Sembra anche molto affezionata alla serie TV e dice di amare The Last of Us indipendentemente dal medium, ed è orgogliosa di aver contribuito a plasmare l'universo:

"Ma a volte può essere difficile, quando crei queste cose, e dal tuo lato sei appassionato, entusiasta, e speriamo che queste due cose possano incontrarsi. A volte no. Ed è difficile, perché ogni volta che lavori a qualcosa, vuoi che la gente lo apprezzi e che la gente lo ami quanto te. Ma amo 'The Last of Us' in ogni forma, e sono così felice di poter far parte del racconto di quella storia."

Non sappiamo quando uscirà la terza stagione, ma è stato confermato che si concentrerà sulla storia di Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Il creatore del gioco, Neil Druckmann, non sarà più così coinvolto in futuro, e si è parlato che questa potrebbe essere l'ultima stagione.