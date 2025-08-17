Il doppiatore di Gambit commenta la realizzazione di un film d'animazione degli X-Men: "Sarei entusiasta di farlo"

HQ

Ora che The Fantastic Four: First Steps è stato e se n'è andato, e con Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday in produzione, il prossimo grande sviluppo di Marvel Cinematic Universe che cercherà di catturare l'attenzione dei fan sarà l'arrivo del X-Men nel loro lungometraggio.

Anche se sappiamo che questo sarà diretto da Jake Schreier di Thunderbolts*, il cast e i personaggi presenti sono molto più in sospeso. Quindi, poiché c'è ancora così tanta incertezza, alcuni dei doppiatori che hanno dato vita al Mutants in forma animata sono stati interrogati su cosa vorrebbero vedere da un nuovo film live-action X-Men.

Recentemente, l'attrice Lenore Zann è stata interrogata, e ora i riflettori si sono spostati su A.J. LoCasio di Rogue Gambit, a cui durante una promozione per il suo nuovo libro, è stato chiesto se gli piacerebbe continuare come Gambit, forse anche sotto forma di un film d'animazione dal team di X-Men '97.

Secondo Collider, LoCasio ha dichiarato: "Mi piacerebbe fare qualsiasi cosa. Sono aperto a tutto questo. Non riesco a immaginare che il team possa gestire di più dietro le quinte se probabilmente perdessero la testa. Se si diceva: "Ora stiamo facendo un film d'animazione", loro dicevano: "Per favore, smettila". Ehi, ci sto. Qualsiasi altro Gambit nella mia vita rende la mia vita migliore. Adoro Azzardo in generale. Quindi sarei entusiasta di farlo. E sarebbe fantastico. Ma non so se parte da noi".

Ci aspettiamo che la seconda stagione di X-Men '97 arrivi su Disney+ nel 2026 e, oltre a ciò, chissà...? Forse è il momento di fare un lungometraggio animato X-Men, e se diventasse realtà, lo guarderesti?