Il doppiatore di Lee Sin sul vedere il Campione essere il protagonista di un adattamento: "Sarebbe una vittoria per tutti"

Ora che Arcane è giunto al termine, molti si chiedono cosa ci sarà in serbo per League of Legends oltre la scena dei videogiochi. Ci sono presumibilmente ulteriori spin-off e adattamenti in lavorazione, e la porta è stata lasciata aperta per il ritorno di Vi e Caitlyn, forse da adulti, ma nulla di sostanziale è stato menzionato su questo fronte per un bel po'.

Di recente, abbiamo parlato con Feodor Chin, noto per aver doppiato alcuni dei personaggi iconici del mondo dei videogiochi, tra cui League of Legends Champion Lee Sin. Questo è un ruolo che Chin gestisce da circa sei anni, subentrando all'ex doppiatore Vic Mignogna, e poiché Lee Sin ha debuttato per la prima volta nel 2011, il 2026 sarà l'anniversario del lancio del personaggio. Con questo in arrivo, è il momento di celebrare l'occasione con un adattamento Lee Sin ? Abbiamo chiesto Chin se gli piacerebbe vedere questo diventare realtà e se gli piacerebbe partecipare all'ipotetico progetto?

"Sarei certamente aperto a questo se lo facessimo, mettiamolo là fuori nell'universo di sicuro. Sarei assolutamente d'accordo", ha dichiarato Chin. "Ma sì, penso, sai, stiamo vedendo oggi, in particolare, penso che mi venga in mente The Last of Us. Perché penso che, negli anni passati, gli adattamenti dei videogiochi forse non fossero i migliori. Ma penso che stiamo assistendo a una vera, una vera, solo un'esplosione creativa di questi, trasferendo queste proprietà alla televisione o al cinema. E penso che sia davvero meraviglioso e stimolante. E sì, assolutamente. Sai, quello che hanno fatto con Arkane, è fantastico. E quello di cui hanno parlato per anni per Overwatch, aperto ad esso, sarebbe assolutamente amato, sai, mi piacerebbe assolutamente farlo. E penso che ai fan piacerebbe vederlo. Quindi sarebbe una vittoria per tutti, penso".

Guarda l'intervista completa con Chin qui sotto dove parliamo anche di Ghost of Yotei, Overwatch 2, Marvel Zombies e altro ancora.