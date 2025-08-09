Il doppiatore di Rogue condivide consigli per chiunque darà vita al personaggio degli X-Men in live-action

HQ

Mentre l'immediato futuro per il Marvel Cinematic Universe ruota attorno a Spider-Man e il Avengers, alla fine il X-Men diventerà una parte seria del mondo più ampio. Sappiamo che molti Mutants appariranno nei prossimi Avengers film, ma dopo possiamo anche aspettarci un film indipendente X-Men che sarà diretto dal regista di Thunderbolts* Jake Schreier. Questo è importante perché probabilmente significa che molti personaggi popolari faranno il loro debutto nel MCU prima piuttosto che dopo.

A tal fine, mentre ci sono già alcuni mutanti nel MCU, come varianti di Wolverine e Gambit (e anche Scarlet Witch, a seconda di chi chiedi), la maggior parte del cast di mutanti è in arrivo, incluso si spera Rogue. Con il personaggio che senza dubbio avrà presto un'alternativa live-action, Lenore Zann, l'attrice che ha doppiato Rogue per anni nella serie animata, ha dato il suo consiglio per qualsiasi potenziale star venga scelta come il superumano del sud.

Parlando al FanX Comic Convention di Tampa Bay, secondo Collider, il consiglio principale di Zann è stato quello di "guardare X-Men: The Animated Series, poi X-Men '97. Sarebbe la mia cosa numero uno da dire".

Zann ha spiegato come spera che l'MCU ottenga una rappresentazione più autentica diRogue, non simile a quella che abbiamo visto nei filmX-Men di Bryan Singer, dove era più infantile e adattata a una fascia demografica diversa.

"Penso che le versioni cinematografiche abbiano cambiato Rogue rispetto a ciò che era stato scritto nei fumetti e a ciò che abbiamo fatto nella serie animata. L'ha resa più simile a Jubilee. E penso che abbiano scelto una fascia demografica più giovane in questo modo, ma non so perché non abbiano semplicemente scelto Jubilee e usato Jubilee invece di fare Rogue come Jubilee. Quindi sarà interessante vedere dove andranno ora".

Cosa ti aspetti da una versione live-action di Rogue ?