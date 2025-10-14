Il doppiatore di Zenyatta nel corto animato del personaggio: "È fatto per quanto ne so"

HQ

Quando Overwatch era ancora piuttosto giovane, una delle parti più eccitanti del seguire il gioco era guardare i cortometraggi animati molto ben prodotti che servivano da veicolo per spingere avanti la narrazione dell'universo. Sfortunatamente, questi non vengono rilasciati troppo spesso in questi giorni, ma ce ne sono alcuni che vengono caricati nella camera e pronti per essere condivisi con il mondo.

Ciò è stato confermato dal doppiatore Zenyatta Feodor Chin, dove in una recente intervista con Gamereactor, ha spiegato di aver registrato le battute per un Zenyatta corto animato e che, secondo i suoi ricordi, è pronto per partire.

"Beh, sai, penso di averlo menzionato in precedenza, ma sì, abbiamo fatto un filmato per Zenyatta ed è stato fatto per quanto ne so", spiegaChin. "E sì, direi che se siete interessati, sapete, contattate Blizzard e chiedete che lo pubblichino. O, sai, certamente potremmo farne uno nuovo. Non lo so. Ma sì, no, Zenyatta è stata proprio la vera, la gioia della mia vita per poterlo doppiare, perché sicuramente a differenza delle solite sessioni di videogiochi, è un'esperienza molto zen e tranquilla. E le mie corde vocali lo apprezzano perché, sai, non ci sono molte urla e urla quando sei un monaco robot".

Quindi ecco Overwatch fan, sentitevi liberi di chiamare Blizzard al telefono e chiedete alle vostre masse perché il corto non è stato ancora pubblicato. Siamo tutti d'accordo sul fatto che più Zenyatta nel mondo non è altro che una buona cosa, giusto?

Guarda l'intervista completa con Chin qui sotto, dove parliamo anche del suo ruolo in Ghost of Yotei, League of Legends, Marvel Zombies e altro ancora.