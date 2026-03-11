Il dottor Dre è ufficialmente un miliardario, più di un decennio dopo aver affermato di esserlo

HQ

La leggenda dell'hip hop e creatore di Beats Dr. Dre è stata ufficialmente riconosciuta come miliardaria. Circa 14 anni fa, quando Dr. Dre vendette per la prima volta il marchio Beats by Dre ad Apple per 3 miliardi di dollari, dichiarò di essere il primo miliardario dell'hip hop. Ci è voluto solo il 2026 perché Forbes riconoscesse ufficialmente questo fatto.

Secondo Variety, Dre è ora al 3332° posto nella lista dei più ricchi al mondo, circondato da Jared Kushner, Rihanna, il magnate dell'acciaio Richard Teets Jr. e altri membri della lista dei più ricchi di Forbes. Non so se sia una rotazione da sogno o un incubo, ma sicuramente è una rotazione molto ricca.

Non sembra che ci sia alcun certificato o premio che venga riconosciuto come miliardario ufficiale. Immagino che dovrà arrangiarti con il tuo miliardo di dollari. Il dottor Dre non è arrivato al dipinto che Forbes ha affisso con alcuni dei suoi nomi più ricchi, tra cui i nomi attesi di Elon Musk, Jeff Bezos, il presidente Donald Trump, Rupert Murdoch e Mark Zuckerberg, tra gli altri.

