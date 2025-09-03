Il Dr. Kelson di Ralph Fiennes è al centro della scena in 28 Years Later: The Bone Temple

Questa estate è stata emozionante per i fan degli zombie arrabbiati, poiché la serie 28 è stata ampliata con il tanto atteso 28 Years Later. Il regista Danny Boyle è tornato a dirigere il progetto, che si è rivelato un grande successo sia tra i fan che tra la critica. È stata anche una premessa emozionante perché sapevamo che non avremmo dovuto aspettare più di un decennio per un altro capitolo, poiché è stato confermato che 28 Years Later: The Bone Temple sarebbe arrivato poco dopo.

Il film, che sarà presentato in anteprima il 16 gennaio 2026, sarà uno spin-off basato sulla storia che Boyle ha raccontato in 28 Years Later. Segue il personaggio di Ralph Fiennes del dottor Kelson e vede come affronta una nuova relazione che potrebbe portare a conseguenze che potrebbero cambiare il mondo.

La sinossi completa del film spiega: "In una continuazione della storia epica, il dottor Kelson (Ralph Fiennes) si ritrova in una nuova relazione scioccante - con conseguenze che potrebbero cambiare il mondo come lo conoscono - e l'incontro di Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) diventa un incubo da cui non può sfuggire. Nel mondo del Tempio delle Ossa, gli infetti non sono più la più grande minaccia per la sopravvivenza: la disumanità dei sopravvissuti può essere più strana e terrificante.

The Bone Temple è diretto da Nia DaCosta ma è scritto da Alex Garland come 28 Years Later. Boyle è anche come produttore, con Cillian Murphy tra i ranghi come produttore esecutivo.

Dai un'occhiata all'agghiacciante trailer qui sotto.