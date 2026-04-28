Il draft NBA 2026 ha il minor numero di giocatori ingaggiati dal 2003, solo 11 provengono da squadre europee

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La NBA ha annunciato l'elenco completo dei giocatori che hanno firmato per il Draft NBA 2026, che si terrà il 23 e il 24 giugno a New York, dopo la data finale possibile delle finali NBA (al massimo tra il 4 e il 20 giugno). E quest'anno, solo 71 giocatori hanno firmato, il numero più basso dal 2003; nel 2025 ce n'erano 106, e nel 2021 il record era di 363.

Perché? Le nuove regole NIL, il diritto dei giocatori di basket universitario di mantenere i diritti su nome, immagine e somiglianza, introdotte dopo il 2021, significano che spesso i giocatori di basket universitario ottengono contratti migliori con le loro università rispetto a quelli della NBA, quindi molti scelgono di restare alla NCAA per qualche anno in più.

Nonostante le regole NIL, la stragrande maggioranza dei prospetti ingaggiati per il Draft NBA 2026 proviene dalla NCAA, con Eurohoops che riporta che solo 11 di questi 71 giocatori provengono da leghe europee:



Sergio de Larrea (Valencia Basket)



Jack Kayil (ALBA Berlín)



Luigi Suigo (Mega Basket)



Alexandros Samodurov (Panathinaikos)



Bassala Bagayoko (Surne Bilbao)



Francesco Ferrari (Virtus Bologna)



Pavle Backo (Mega Cestello)



Mohammad Amini (Nancy)



Marc-Owen Fodzo Dada (Nancy)



Vsevolod Ischenko (Lokomotiv)



Ma vale la pena notare, come sottolinea AS, che alcuni giocatori europei si uniranno alla NBA tramite le leghe di basket universitarie nordamericane, invece che le loro leghe europee, perché c'è ancora un enorme squilibrio anche tra le principali leghe europee e quelle di basket universitario in Nord America, con i giovani giocatori che ottengono contratti molto più preziosi se entrano nelle università nordamericane.

Questo è il caso di Aday Mara, spagnolo ventiunenne che è diventato campione NCAA e miglior giocatore e ha giocato per Zaragoza Basket prima di entrare all'Università della California, e la prossima stagione farà il salto in NBA.