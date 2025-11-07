Il drago di Yokohama scende in pista in Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Sega continua ad espandersi rapidamente Sonic Racing: Crossworlds con nuovi contenuti. Alcuni di essi sono apparizioni di ospiti di altre aziende (come Alex, Steve e Creeper da Minecraft ) che costano denaro, mentre altri contenuti provengono da Sega stesso, che abbastanza piacevolmente è gratuito.

Ieri è stata rilasciata l'ultima aggiunta, ovvero il nuovo - dopo soli due giochi, è così che devi chiamarlo, giusto - personaggio principale della serie Like a Dragon. Stiamo, ovviamente, parlando di Ichiban Kasuga, che è ora disponibile per il download e la gara, insieme a un nuovo kart chiamato Dragon Brave.

Ma c'è di meglio, perché a mezzanotte c'è anche l'evento Ichiban Kasuga Festival. La partecipazione è gratuita per chiunque possieda il gioco, quindi cogli l'occasione per misurare le tue abilità di guida contro altri piloti desiderosi online. Un'occasione d'oro per vedere di cosa è capace lo stesso Kasuga. L'evento durerà fino a lunedì alle 1:59 CEST