Il dramma di Tourette, vincitore di un BAFTA, I Swear, arriverà su Netflix a marzo

Ultimamente ci sono stati molti titoli riguardo al film drammatico di Tourette I Swear, principalmente a causa delle sfogate di John Davidson (un individuo affetto dalla sindrome che è stato l'ispirazione del film premiato) alla cerimonia dei BAFTA Film Awards. Sembra che molti non siano familiari con gli effetti della sindrome e con ciò che può portare a chi ne è affetto a fare senza riuscire a controllarsi, motivo per cui il film è più attuale che mai.

A tal fine, I Swear farà presto il suo debutto in streaming, dato che il film drammatico arriverà su Netflix già dal 10 marzo. Quando arriverà questo giorno, potrai vedere Robert Aramayo nel ruolo di Davidson, un ruolo in cui ha vinto un BAFTA come Miglior Attore Protagonista, superando Timothée Chalamet e altri pesi massimi.

Per chi non conoscesse la trama di I Swear, potete vedere la sinossi del film qui sotto.

"Basato sulla storia vera, I Swear è un racconto toccante e edificante della vita di John Davidson, un attivista per la sindrome di Tourette che crebbe con questa condizione nella Scozia degli anni '80, in un'epoca in cui era poco conosciuta e fraintesa. Con interpretazioni eccezionali di Robert Aramayo, Peter Mullan, Shirley Henderson e Maxine Peake, I Swear è una storia franca, divertente e toccante sul potere trasformativo dell'amicizia e della comunità."