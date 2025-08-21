Il drone che ha colpito la Polonia probabilmente proveniva dalla Bielorussia, afferma il procuratore

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un drone si è schiantato durante la notte in Polonia, danneggiando terreni agricoli e case vicine. Ciò ha aumentato le tensioni con la Russia. Ora, i pubblici ministeri affermano che probabilmente è passato dalla Bielorussia, un paese che ha sostenuto l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia.

Il ministro della Difesa ha definito l'incidente una provocazione legata alla Russia, mentre Varsavia prepara una nota di protesta a Mosca. "C'è una probabilità molto alta... che l'oggetto probabilmente proveniva dalla Bielorussia", ha detto ai giornalisti il procuratore regionale di Lublino.

Gli investigatori non hanno confermato il modello, anche se le prime valutazioni suggeriscono che assomigliasse alle attrezzature utilizzate nella guerra in Ucraina. Le ambasciate bielorussa e russa non hanno ancora commentato e la Polonia rimane in allerta mentre gli attacchi continuano appena oltre il suo confine.