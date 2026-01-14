Il duetto di batteria K-pop ruba la scena al vertice Giappone-Corea del Sud

HQ

Questo duetto di percussioni a sorpresa tra il presidente sudcoreano Lee Jae Myung e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi è diventato virale, aggiungendo un finale inaspettato e giocoso ai colloqui del vertice in Giappone.

Indossando giacche blu abbinate, i due leader si sedettero fianco a fianco dietro batterie e suonavano su successi K-pop tra cui Dynamite dei BTS. La performance concluse la visita ufficiale di Lee e fece un cenno al passato di Takaichi come batterista heavy metal.

Lee ha poi descritto la sessione come "un po' goffa", ma il video si è rapidamente diffuso online, ricevendo elogi per aver mostrato un lato più caldo e umano della diplomazia. Durante la visita, Lee regalò a Takaichi una batteria e i due si scambiarono bacchette autografate.

Il momento aveva anche un peso simbolico. Giappone e Corea del Sud condividono una storia lunga e difficile, ma sono stretti partner di sicurezza e alleati degli Stati Uniti, soprattutto con l'aumento delle tensioni con Cina e Corea del Nord. Entrambi i leader hanno spinto per una cooperazione più stretta.

Nel post su X che vedi sopra, Lee ha paragonato il loro suono di tamburo alla diplomazia. "Anche se i nostri tempi erano leggermente diversi, la nostra intenzione di trovare lo stesso ritmo era condivisa," scrisse, aggiungendo che lo stesso spirito avrebbe guidato le future relazioni tra Giappone e Corea del Sud.