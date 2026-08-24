Il dungeon crawler di un dating sim dove raccogli ragazze mostro è stato posticipato al 2027

Immagina Date Everything mescolato a un classico dungeon crawler, e otterrai Rizz Dungeon: Skeleton Key to My Heart. Lo sviluppatore Snoozy Kazoo mixes ti permette di provare il tuo rizz su ogni creatura che riesci a trovare, la maggior parte delle quali vorrà ucciderti. Ma, se riesci a lanciare abbastanza offensiva di fascino, potrai aggiungere le loro abilità mostruose al tuo gruppo.

Il gioco era previsto per il 17 settembre, ma secondo un nuovo post sul blog su Steam (grazie, PC Gamer) Rizz Dungeon: Skeleton Key to My Heart è stato rimandato a qualche momento del 2027. Perché, ti chiedi? Beh, è perché gli altri due giochi dello sviluppatore, che seguono un Ragazzo della Rapa che commette crimini come evasione fiscale e rapine bancarie, hanno venduto così bene.

Questo dà al team di cinque persone di Snoozy Kazoo la possibilità di continuare a lavorare più a lungo, aggiungendo alcuni mostri che altrimenti avrebbero dovuto tagliare e allungando anche il gioco. Rizz Dungeon: Skeleton Key to My Heart è pubblicizzato come un gioco breve su Steam, quindi non aspettarti un'esperienza RPG enorme. Dopotutto, stai facendo Carisma maxing per uscire dal combattimento il più rapidamente possibile.

Sono due giochi che ora sono usciti dal 17 settembre, dato che anche Dawn of War IV ha evitato quel giorno per passare a una versione di dicembre. Non è che mancheranno i giochi questo settembre, quindi sia Rizz Dungeon che il nuovo Dawn of War possono prendersi il loro tempo.