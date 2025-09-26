Gamereactor

Project Motor Racing

Il Factory Driver Programme di Project Motor Racing ingaggia il leggendario pilota Tetsuya Yamano

Ci sono poche cose nelle corse GT giapponesi che la leggenda Tetsuya Yamano non ha raggiunto. I suoi più grandi successi sono nelle gare GT3000, dove ha vinto il campionato con tre auto diverse durante la stagione 2004-2005.

Yamano ha uno stretto rapporto con il gigante dei videogiochi Sega, e dal momento che i creatori di Sonic con sede a Tokyo sono gli editori di Project Motor Racing in Giappone, si sono assicurati che Yamano sia ora entrato a far parte del programma di driver Factory.

Si tratta di un programma di beta-test per profili esperti di sim-racing e veri piloti che possono testare diverse "build di sviluppo" e fornire il loro feedback tramite un portale speciale per il gioco.

Carwatch: "Yamano dice di non aver avuto molte opportunità di giocare a giochi o simulatori, quindi non ha molta familiarità con i giochi di corse attuali, ma ha avuto l'opportunità di giocarci un paio di volte. Ma anche nei giochi che si dice siano realistici, sentiva un'enorme differenza tra la guida reale e la cosa reale. Per questo motivo, non poteva guidare le auto nel gioco come voleva.

"Per questo motivo, i giochi di corse davano a Yamano l'impressione di essere "pessimo", quindi naturalmente ne prendeva le distanze. Tuttavia, è stato proprio a causa di questa sensazione che ha trovato così attraente partecipare al Factory Driver Program, dove "virtuale e reale si abbinano quasi perfettamente e diventano precisi come un'auto reale". Ha anche commentato che "non vede l'ora" di vedere come il fascino del motorsport si diffonderà a un'ampia varietà di persone, sia adulti che bambini, attraverso giochi che permettono loro di sperimentare un comportamento in auto davvero realistico".

