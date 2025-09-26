Il Factory Driver Programme di Project Motor Racing ingaggia il leggendario pilota Tetsuya Yamano

HQ

Ci sono poche cose nelle corse GT giapponesi che la leggenda Tetsuya Yamano non ha raggiunto. I suoi più grandi successi sono nelle gare GT3000, dove ha vinto il campionato con tre auto diverse durante la stagione 2004-2005.

Yamano ha uno stretto rapporto con il gigante dei videogiochi Sega, e dal momento che i creatori di Sonic con sede a Tokyo sono gli editori di Project Motor Racing in Giappone, si sono assicurati che Yamano sia ora entrato a far parte del programma di driver Factory.

Si tratta di un programma di beta-test per profili esperti di sim-racing e veri piloti che possono testare diverse "build di sviluppo" e fornire il loro feedback tramite un portale speciale per il gioco.

Carwatch: "Yamano dice di non aver avuto molte opportunità di giocare a giochi o simulatori, quindi non ha molta familiarità con i giochi di corse attuali, ma ha avuto l'opportunità di giocarci un paio di volte. Ma anche nei giochi che si dice siano realistici, sentiva un'enorme differenza tra la guida reale e la cosa reale. Per questo motivo, non poteva guidare le auto nel gioco come voleva.

"Per questo motivo, i giochi di corse davano a Yamano l'impressione di essere "pessimo", quindi naturalmente ne prendeva le distanze. Tuttavia, è stato proprio a causa di questa sensazione che ha trovato così attraente partecipare al Factory Driver Program, dove "virtuale e reale si abbinano quasi perfettamente e diventano precisi come un'auto reale". Ha anche commentato che "non vede l'ora" di vedere come il fascino del motorsport si diffonderà a un'ampia varietà di persone, sia adulti che bambini, attraverso giochi che permettono loro di sperimentare un comportamento in auto davvero realistico".