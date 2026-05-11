Il fallo flagrante di 2 di Victor Wembanyama che potrebbe aver fatto perdere agli Spurs i play-off NBA

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I Minnesota Timberwolves sono riusciti a pareggiare le semifinali della NBA West Conference contro i San Antonio Spurs 2-2, e ora la serie andrà alle Gara 5 e 6. La partita si concluse 114-109 con Anthony Edwards che segnò 36 punti, ma la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che la partita fu cambiata dopo l'espulsione di Victor Wembanyama, che commise un Flagrant 2 Foul, colpendo Naz Reid con una gomitata nel secondo quarto, quando i Timberwolves erano avanti 36-34. Dopo due tiri liberi, erano avanti di quattro punti.

Il giocatore francese, vincitore del premio come Miglior Difensore, colpì Reid con il gomito in faccia e, dopo una revisione video, fu espulso dalla partita, poiché fu considerato un fallo Flagrant 2, il che significa che fu considerato un contatto eccessivo e inutile sopra il collo.

I San Antonio Spurs hanno ancora il vantaggio del campo di casa, quindi giocheranno in casa Gara 5 martedì prossimo e, se necessario, la settima partita il 17 maggio.

Altrove, gli Oklahoma City Thunder hanno battuto i Los Angeles Lakers in casa, 108-131, portandosi a 3-0 nella serie, mentre i New York Knicks hanno travolto i Philadelphia 76ers 144-114 vincendo la serie 4-0. L'altro duello nell'Est andrà almeno a Gara 5, con i Detroit Pistons in vantaggio 2-1 contro i Cleveland Cavaliers.