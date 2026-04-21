Il famoso produttore di anime e intrattenimento Toei Company annuncia il marchio interno di videogiochi Toei Games

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La Toei Company, il colosso giapponese dell'intrattenimento dietro i famosi anime, serie TV, film e altro ancora, ha annunciato di creare una propria derivazione videoludica, chiamata Toei Games. Questa nuova etichetta editoriale si occuperà principalmente di creare giochi per PC tramite Steam quest'anno, ma ci sono piani per espandersi anche con titoli per Xbox, PlayStation e Switch.

"Il nostro obiettivo è creare una nuova IP che catturi il mondo, a partire dai giochi", recita la dichiarazione del comunicato stampa di Toei che annuncia la creazione di Toei Games (traduzione via Gematsu). Il primo gioco in uscita da Toei Games sarà svelato molto presto, arriverà il 24 aprile, ovvero questo venerdì.

È interessante notare come Toei voglia sfruttare questa opportunità per creare nuove proprietà intellettuali. Considerando la ricchezza di media giapponesi a sua disposizione, si potrebbe pensare che creerebbe solo qualche gioco di successo basato su questo. "La linea iniziale di titoli, che sarà annunciata in seguito, non sarà composta da giochi che utilizzano le IP esistenti di Toei, ma piuttosto titoli completamente nuovi creati da talentuosi creatori giapponesi e stranieri", afferma il comunicato stampa.

"I giochi sono una forma di intrattenimento estremamente globale che continua a diffondersi oltre la lingua e i confini nazionali. La visione a medio-lungo termine del nostro gruppo, "TOEI NEW WAVE 2033", mira a portare le "storie" create da Toei a tutto il mondo, e crediamo che la nostra sfida nel settore dei videogiochi, con il mercato globale come principale campo di battaglia, sia l'incarnazione di questa visione: Toei Games mira a creare IP completamente nuove da zero, piuttosto che utilizzare semplicemente IP esistenti. Sfrutteremo la tecnologia e l'esperienza che abbiamo coltivato attraverso la produzione video nel nostro nuovo business di videogiochi, offrendo l'esperienza di intrattenimento unica di Toei ai giocatori di tutto il mondo." ha dichiarato il Presidente e CEO di Toei, Fumio Yoshimura.