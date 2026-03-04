Il fan expo di Dungeons & Dragons inizierà a Londra questo agosto

HQ

I fan britannici del tirare i dadi gioiscano! Un expo dedicato al gioco di ruolo da tavolo più famoso al mondo arriverà a Londra questo agosto, come la prima fan expo di D&D di Wizards of the Coast con AEG. Ci saranno esibizioni dal vivo, sessioni di D&D sul palco con alcuni dei nomi più importanti del gaming da tavolo, apparizioni a sorpresa e altro ancora.

Dal 21 al 22 agosto, l'evento comprende due giorni di giochi di ruolo, cosplay e altro ancora. Secondo un comunicato stampa, la sera del 21 ci sarà un evento di apertura con gli High Rollers, uno dei giocatori di D&D più noti del Regno Unito, con una speciale sessione di gioco dal vivo.

Il 22 agosto ci sarà una sessione di D&D con stelle, con la partecipazione di Samantha Béart, Devora Wilde, Theo Solomon e Neil Newbon, oltre agli attori Anjali Bhimani e Jasper Cartwright. Sarà anche DM dalla content creator e scrittrice Jasmine Bhullar.

La vendita generale inizierà il 6 marzo, con la prevendita disponibile in questo momento. Durante entrambi i giorni dell'evento, i fan potranno esplorare l'O2 di Londra per trovare panel con creatori e artisti, tavoli da gioco pronti all'uso e venditori che offrono il loro merchandising a tema D&D.