Il fan-site sostenuto da EA sta chiudendo in seguito all'"accantonamento" del franchise di Need for Speed

Il futuro del franchise Need for Speed è nell'aria da molto tempo. A seguito di una serie di puntate meno ben accolte e memorabili, come il recente Need for Speed Unbound, l'editore EA è stato abbastanza silenzioso su ciò che il futuro riserva per il franchise.

Al momento, non sembra chiaro se Need for Speed abbia un futuro qualsiasi. Ciò è stato rafforzato dal fatto che un sito di fan della cultura automobilistica che in precedenza era supportato da EA e Need for Speed è stato chiuso, tutto perché l'editore di giochi ha "accantonato" il franchise.

Proveniente dal fondatore e capo del sito Speedhunters, Matthew Everingham ha dichiarato: "Speedhunters è in ghiaccio. EA ha accantonato Need For Speed, e questo significa che non ci sono più finanziamenti per il sito.

"Grato per tutto: i viaggi, le storie, i compagni di una vita. Sto ancora girando, sto solo cambiando marcia verso altri video".

EA non ha rilasciato dichiarazioni o commentato sul fatto che Need for Speed sia stato accantonato, ma sappiamo che l'attuale studio NFS, Criterion, è stato incaricato di aiutare DICE e co. a portare avanti il prossimo Battlefield, suggerendo che al momento non ci sono nuovi giochi Need for Speed in produzione, né alcun piano per tornare al franchise nel prossimo futuro.

