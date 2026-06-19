Il fatto che PlayStation abbandoni completamente le uscite per PC a causa della loro incoerenza ne menziona nel riepilogo della strategia aziendale

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Non è solo Xbox a abbandonare l'idea che tutto venga rilasciato per tutti. Mentre il team verde abbandona le uscite per PS5 ma mantiene ancora i titoli per PC, Sony punta tutto sulla propria console, almeno per quanto riguarda i suoi blockbuster narrativi single-player. Ne siamo stati informati già a marzo, ma l'uomo che ha svelato la notizia inizialmente - Jason Schreier di Bloomberg - è tornato con una nuova informazione che conferma che non dovremmo pensare a questa nuova strategia come a qualcosa che accade caso per caso.

"Immagino che non lo reporranno pubblicamente, ma non c'è alcuna ambiguità nella loro strategia," Schreier ha scritto in un thread su ResetEra. Ha spiegato che gli ordini erano arrivati dallo stesso capo PlayStation Herman Hulst, che ha sottolineato che le versioni PC erano state eliminate a causa delle prestazioni incoerenti. "Durante una riunione pubblica qualche settimana fa, Hermen Hulst ha detto allo staff che i loro giochi narrativi single-player saranno disponibili solo per PlayStation, e ha spiegato che erano incoerenti con le uscite per PC, non hanno guadagnato abbastanza e vogliono mantenere la loro IP allineata alla loro piattaforma. Ho confermato questo con due persone che l'hanno sentito dire. Qui non c'è 'caso per caso'."

Inoltre, abbiamo visto Sony eliminare completamente il riferimento alle uscite multipiattaforma e PC dalla sua strategia di business PlayStation. Come ha notato Stephen Totilo di Game File, PlayStation ha rimosso una frase dalla sua strategia 2025 che diceva "Sony intende continuare i suoi sforzi per distribuire i suoi titoli first-party su più piattaforme come PC." Non c'è stato un sostituto riguardo alle uscite multipiattaforma, ma riceviamo una nuova dichiarazione riguardo all'IA, che dice: "Sony sta utilizzando l'IA per liberare la creatività degli studi e migliorare ulteriormente l'esperienza PlayStation."

Quindi, le uscite per PC sono state scambiate per l'integrazione con l'IA? Probabilmente no, ma ora abbiamo chiaro la strategia di Sony per il futuro, e questo significa che i giocatori che hanno sia una PS5 che un PC probabilmente non dovrebbero aspettare che esca un'esclusiva su quest'ultima piattaforma.