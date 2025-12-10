Il fatto che Trump abbia vinto il Premio FIFA per la Pace ha violato le regole di neutralità della FIFA, secondo un'ONG

HQ

La vittoria del Premio FIFA per la Pace da Donald Trump è stata "una chiara violazione del dovere di neutralità della FIFA" e ha violato quattro regole delle stesse regole della FIFA, afferma l'organizzazione no-profit FairSquare, che ha scritto una lettera per lamentarsi e chiedere al comitato etico della FIFA di indagare sul presidente Gianni Infantino.

La FIFA ha assegnato a Trump un premio per i suoi sforzi nella pace mondiale durante il sorteggio della Coppa del Mondo di venerdì scorso, un riconoscimento istituito solo un mese prima. Infantino aveva precedentemente detto che Trump "meritava sicuramente" il Premio Nobel per la Pace.

"L'assegnazione di un premio di questo tipo a un leader politico in carica è, di per sé, una chiara violazione del dovere di neutralità della FIFA. L'assegnazione di un premio di questo tipo a un leader politico in carica costituisce di per sé una chiara violazione del dovere di neutralità della FIFA", ha affermato l'organizzazione.

Hanno aggiunto che Infantino ha precedentemente sostenuto l'agenda politica di Trump e che "la struttura governativa assurda della FIFA" ha permesso a Infantino di "ignorare apertamente le regole dell'organizzazione e agire in modi sia pericolosi che direttamente contrari agli interessi dello sport più popolare al mondo."

L'organizzazione ha anche denunciato la situazione dei lavoratori migranti indiani che lavorano in Arabia Saudita per la Coppa del Mondo 2034, e lo scorso maggio ha dichiarato che il rifiuto della FIFA di far rispettare le sanzioni contro la Federazione calcistica israeliana è "un'ulteriore prova dell'applicazione ad hoc e selettiva delle sue regole".