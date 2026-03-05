Il fatto che Windows 12 sia basato su abbonamento si rivela non essere comprovato

HQ

Mentre ieri internet è stato invaso da notizie su un imminente Windows 12 modulare, focalizzato sull'IA e, non da ultimo, basato sull'abbonamento, molti media hanno preso la notizia nonostante mancasse una fonte reale e credibile.

Windows Central è stato uno dei primi media a avviare un'indagine reale, scoprendo che i siti di notizie basati su IA erano in parte responsabili, usando informazioni obsolete e un articolo di PC World ritirato perché il rapporto citato si è rivelato falso, e molto probabilmente generato dall'IA o usando l'IA per la ricerca, con forti prove che l'IA non riesce a distinguere tra discussioni online e fatti reali. Ma quando sia i siti di notizie reali che quelli basati sull'IA hanno iniziato a citarsi a vicenda invece di guardare alla fonte reale, le cose sono peggiorate.

Non ci sono prove che Windows 12 venga rilasciato quest'anno, né che sarà basato su abbonamento. La parte sul sistema operativo modulare, secondo diversi media specializzati di Windows, è probabilmente dovuta a un vecchio progetto CorePC di un sistema operativo scalabile e più separato per migliorare la sicurezza. Windows Central sottolinea anche che il nome in codice credibile, Hudson River, è del 2023, e che i render che circolano sono concept art del 2022, mentre la parte in abbonamento deriva da voci che risalgono a più di un decennio fa.