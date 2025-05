Il favorito per il Campionato del Mondo di F1 2025 è l'8° pilota con il punteggio più alto in F1 25 Mentre Max Verstappen è in cima alle classifiche degli ascolti con un margine significativo.

HQ Dopo anni e anni di dominio di Red Bull e Max Verstappen nel mondo della Formula 1, questa stagione è la più competitiva e variegata che abbiamo visto da un po' di tempo, motivo per cui è forse ironico che le valutazioni dei piloti F1 25 non riflettano affatto questo. Codemasters ha rivelato gli ascolti per la griglia di quest'anno (ormai obsoleta...) e, senza sorpresa di nessuno, Verstappen è in cima alla classifica con un margine significativo. Ha ottenuto un punteggio totale di 95, che è quattro punti in più rispetto a qualsiasi altro pilota, grazie al miglior ritmo, alla massima abilità di gara e, cosa abbastanza scioccante considerando che ha solo 27 anni, la terza esperienza più alta. Al secondo posto a pari merito ci sono Lando Norris e Charles Leclerc con un punteggio di 91 ciascuno, entrambi davanti a George Russell e Carlos Sainz a 90, Lewis Hamilton a 89, Fernando Alonso a 88, prima di arrivare finalmente a Oscar Piastri all'ottavo posto con 87, il che è piuttosto interessante dato che attualmente sta scappando con il Campionato del Mondo. Il resto delle valutazioni complessive della griglia può essere visto di seguito, che include Jack Doohan, nonostante sia stato appena licenziato da Alpine e sia stato sostituito da diversi piloti nel corso della stagione.

Max Verstappen - 95



Lando Norris - 91



Charles Leclerc - 91



George Russel - 90



Carlos Sainz - 90



Lewis Hamilton - 89



Fernando Alonso - 88



Oscar Piastri - 87



Pierre Gasly - 86



Esteban Ocon - 85



Nico Hulkenberg - 84



Alexander Albon - 83



Yuki Tsunoda - 82



Liam Lawson - 80



Lance Passeggiata - 78



Oliver Bearman - 74



Gabriele Bortoleto - 74



Jack Doohan - 73



Andrea Kimi Antonelli - 72



Isack Hadjar - 68