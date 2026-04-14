Il FC Barcellona subisce due battute d'arresto dalla UEFA prima del duello di Champions League con l'Atleti

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Nelle ultime ore prima della partita decisiva tra Atlético de Madrid e Barcellona in Champions League, con Lamine Yamal che si caricava in modalità "LeBron James", l'allenatore del club catalano ha chiesto all'UEFA di controllare l'erba dello stadio Metropolitano, casa dell'Atleti, perché riteneva troppo alto.

Secondo AS, Hansi Flick ha osservato lunedì che l'erba era troppo alta e ha chiesto ai funzionari UEFA di controllarla. Non è stata fatta alcuna richiesta ufficiale all'UEFA oltre alle parole di Flick, ma la UEFA ha esaminato e, dopo averlo misurato martedì mattina, ha scoperto che è lungo 26 millimetri, quattro sotto il massimo consentito, 30.

Reclamo contro l'arbitro dichiarato "inammissibile" dalla UEFA

Ma questo non è l'unico ostacolo subito questa mattina dal Barcellona, poiché l'Organismo di Controllo Etico e Disciplinare dell'UEFA ha risposto al reclamo formale del Barça riguardo a una decisione arbitrale (un rigore non fischiato su Marc Pubill quando ha afferrato il pallone con le mani): la UEFA ha dichiarato la protesta "inammissibile".

Il FC Barcelona ha lasciato intendere nella sua denuncia che esiste un modello di "decisioni arbitrali inconcepibili" che hanno danneggiato la squadra "creando un chiaro doppio standard e impedendo di competere contro altri club su un piano di gioco equo." La UEFA rifiuta la protesta.

La partita Atlético de Madrid vs. FC Barcelona, con un risultato complessivo di 2-0 a favore dell'Atleti, si giocherà alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST di stasera, contemporaneamente al duello tra Liverpool e PSG, in cui i Reds dovranno recuperare lo stesso deficit di gol.