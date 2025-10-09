Il FC Barcelona abbandona silenziosamente il Real Madrid nel progetto fallito della Super League

HQ

E' passato quasi un anno da quando abbiamo sentito parlare della Super League, il progetto lanciato da Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, per competere con UEFA e Champions League, come competizione alternativa tra le migliori squadre di calcio d'Europa, che giocherebbero tra loro molto più frequentemente, e sarebbero trasmesse gratuitamente.

Il nome Super League (che è stato rinominato Unify League nel dicembre 2024, ma non ne è venuto fuori nulla) a volte fluttua nelle interviste, con il presidente della UEFA Aleksander Ceferin che si è detto orgoglioso di aver fermato quella "competizione elitaria che avrebbe distrutto il calcio così com'è".

Questa settimana, con il lancio dell'European Football Clubs (EFC), l'organizzazione che rappresenta i club europei riconosciuta dalla UEFA, Ceferin ha fatto alcuni riferimenti alla Super League: "Ci sono stati tentativi dall'esterno di riformare il nostro sport, ma non organizzeremo mai una competizione per 12 club. Il calcio deve essere inclusivo, in modo che tutti abbiano la possibilità di vincere le migliori competizioni".

Laporta, presidente del Barça, partecipa al lancio dell'EFC

Uno dei partecipanti all'assemblea annuale dell'EFC è stato il presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta, il che invia il messaggio che il club si sta avvicinando alla UEFA, dopo che è stato uno degli unici due club rimasti a firmare per la Super League, l'altro è il Real Madrid.

Ma, secondo la stazione radio COPE, il Barça ha ritirato il suo sostegno dalla Super League, poiché capisce che "il progetto con due club in tutta Europa non andrà avanti".

Tuttavia, non possono legalmente dire di abbandonare il progetto, quindi sperano di lasciarlo morire: "L'unico motivo per cui il Barça non può annunciare ufficialmente la sua partenza dalla Super League in questo momento, come hanno fatto altri club, sono le significative sanzioni finanziarie che il Barça dovrebbe pagare se lasciasse l'A22. Ci sono state squadre che se ne sono andate, ma se ne sono andate in tempo; Il Barcellona non lo ha fatto all'epoca e quindi, data la situazione attuale del club, non è appropriato che il Barça venga coinvolto in una battaglia legale."

Eri un tifoso della Super League o preferisci il modo di gestire le cose della UEFA (compreso il prezzo dei diritti TV)?