Il FC Barcelona ha chiesto a Lewandowski di smettere di segnare gol alla fine della stagione 2022/23

Robert Lewandowski è arrivato al FC Barcelona nel 2022 e ha aiutato il Barça a vincere il suo primo titolo di LaLiga in quattro anni con i suoi 23 gol, rendendolo così il "pichichi" o miglior marcatore della competizione. Tuttavia, il club gli chiese di smettere di segnare gol... così il club non avrebbe dovuto pagare un bonus al Bayern Monaco, il suo ex club.

L'attaccante polacco lo ha rivelato nella sua biografia 'Lewandowski. Prawdziwy' ('Lewandowski. Il Reale'), scritto da Sebastian Staszewski. Secondo lui, Robert incontrò alcuni dirigenti del Barcellona due giornate prima della fine della stagione e disse: "Robert, dobbiamo smettere di segnare gol nelle ultime due partite". Il calciatore rimase sconvolto, perché nessuno gli aveva mai chiesto una cosa del genere (tramite Marca).

Il motivo? Il Barcellona era costretto a pagare al Bayern un bonus di 2,5 milioni se il giocatore segnava 25 o più gol. Il club era già campione matematico, e Lewandowski vinse comunque il titolo Pichichi, quindi tutto andò a modo giusto. E il giocatore obbedì e non segnò in quelle due partite...

Il giocatore parla molto della precaria situazione finanziaria del club, ricordando che quando gli chiese perché ci fosse così poca varietà nel cibo, lo chef del club rispose che "dovevano risparmiare".