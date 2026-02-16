Il FC Barcelona invia lettera criticando "ripetuti e palesi errori arbitrali, molti dannosi per il Club"

HQ

Il FC Barcelona ha subito una batosta contro l'Atlético de Madrid nella Copa del Rey la scorsa settimana, 4-0, che ha incluso una grande controversia arbitrale quando il VAR ha annullato un gol del Barcellona, che avrebbe significato un 4-1 al 52° minuto, dopo sette minuti di riflessione... perché le tecnologie semiautomatiche di fuorigioco hanno fallito.

La decisione ha irritato il club e, tre giorni dopo, il FC Barcelona inviò una lettera alla Federazione Reale Spagnola di Calcio (RFEF) e al comitato arbitro tecnico (CTA), in cui "espressero la loro profonda preoccupazione per la ripetuta applicazione delle regole", citando "mancanza di coerenza nei criteri disciplinari, criteri contraddittori negli incidenti di pallamano e accumulo di errori significativi".

"Il FC Barcelona denuncia l'esistenza di decisioni disparate riguardo a azioni identiche, specialmente riguardo alle sanzioni disciplinari", ha detto il club, un movimento non diverso dalle continue critiche verso gli arbitri da parte del Real Madrid un anno fa. "Questa disparità crea un senso di doppi standard, incompatibili con i principi di equità, uguaglianza e certezza giuridica che dovrebbero governare la competizione."

Il club ha specificamente parlato dell'"incoerenza nell'interpretazione dei palloni di mano in area, anche nelle partite arbitrate dagli stessi arbitri", e ritiene che "l'FC Barcelona sottolinea i ripetuti e evidenti errori arbitrali durante tutta la stagione, molti dei quali decisivi e dannosi per il Club."

Chiedono infine una revisione urgente dei criteri applicati per "garantire uniformità nelle decisioni arbitrarie, parità di trattamento di tutti i club e credibilità e prestigio delle competizioni".

Il Barça, senza partite di Champions League fino a marzo, giocherà lunedì sera contro il Girona in LaLiga per tornare in cima alla LaLiga dopo la vittoria del Real Madrid contro la Real Sociedad sabato. Attualmente a due punti dal Madrid, se il Barcellona vince stasera sarà avanti di un punto.